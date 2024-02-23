Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Συνάντηση της ομάδας εργασίας για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων και νόμιμων μεταναστών

Η δεύτερη συνάντηση της ομάδας εργασίας για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων και νόμιμων μεταναστών, σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων των συναρμόδιων υπουργείων, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο υπουργός, Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος παρουσίασε τον κατάλογο των ζητημάτων και δράσεων που αφορούν κάθε συναρμόδιο υπουργείο.

Στη συνέχεια, η υφυπουργός, Σοφία Βούλτεψη, αρμόδια για την κοινωνική ένταξη εστίασε στο ζήτημα της εκπαίδευσης και ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Πάτροκλος Γεωργιάδης, ανέλυσε τους στόχους της ομάδας εργασίας.

Σημειώνεται ότι η πρώτη συνάντηση είχε λάβει χώρα στις 8 Ιανουαρίου, παρουσία της Ευρωπαίας Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, κα. Ylva Johansson, και της Γενικής Διευθύντριας, Μπεάτε Γκμίντερ.

Στη σημερινή συνάντηση συμμετείχαν, από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ο σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αλέξανδρος Μπαλαφούτης, από το υπουργείο Εργασίας η Γενική Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, 'Αννα Στρατινάκη και η συνεργάτης της υπουργού, Καλλιόπη Ρουσαμάνη, από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας η Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Μαρίνα Στέφου και η συνεργάτιδα της Υπουργού, Ιωάννα Παταρέλη, από το Υπουργείο Παιδείας ο Γενικός Γραμματέας Α/Βάθμιας, Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Ιωάννης Κατσαρός και η συνεργάτης στο ιδιαίτερο γραφείο του Υπουργού, Ελένη Μπούντα, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Μάνος Λογοθέτης και η Νομική Σύμβουλος του Υπουργού, Κυριακούλα Δικαιάκου, από το Υπουργείο Υγείας η Υποδιευθύντρια της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας, Στεφανία Ξεναρίου, από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Γενικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, Μιχάλης Σταυριανουδάκης και η Νομική Σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού, Δήμητρα Σταματίου, από την Προεδρία της Κυβέρνησης οι Σύμβουλοι του Υπουργού Επικρατείας Σταύρου Παπασταύρου, Αλέξανδρος Ραγκαβάς και Γεώργιος Πλεύρης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Αριστείδης Ψαράς και ηΑντωνία Ψύρρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.