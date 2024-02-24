Κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε εκτοφείο στο Δήμο Βόλβης

Κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων εντοπίστηκε σε εκτροφή στα Στεφανινά του Δήμου Βόλβης, ενώ ήδη έχουν θανατωθεί όλα τα ζώα της μονάδας καθώς και τα ζώα γειτονικής εκτροφής, προκειμένου να μην υπάρχει πιθανότητα μετάδοσης της νόσου.

Ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Τερτιβανίδης δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι το θετικό είναι πως η περιοχή όπου εντοπίστηκε το κρούσμα είναι αρκετά απομονωμένη.

Ο ίδιος επισήμανε ότι δεν τίθεται θέμα δημόσιας υγείας, ωστόσο το δυσάρεστο στις περιπτώσεις αυτές είναι η καταστροφή των κοπαδιών των κτηνοτρόφων.

"Τώρα έχουν καθοριστεί ζώνες για τις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί. Οι πιο αυστηροί περιορισμοί προβλέπουν την απαγόρευση μεταφοράς ζώων, είτε ζωντανών είτε νεκρών, από σφαγεία. Αν πρέπει κάποια ζώα να σφαχτούν πηγαίνουν σε συγκεκριμένο σφαγείο για να υπάρχει ένας έλεγχος. Υπάρχουν όμως και άλλες ζώνες ευρύτερα στις οποίες επιτρέπεται η σφαγή ζώων και η μεταφορά τους σε άλλα σημεία της Ελλάδας" ανέφερε ο κ. Τερτιβανίδης.

Επισήμανε, παράλληλα, ότι οι κτηνοτρόφοι αποζημιώνονται για την καταστροφή των κοπαδιών τους.

Σημειώνεται ότι στις 19 Φεβρουαρίου, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είχε γνωστοποιήσει ότι το 2024 ανευρέθηκαν συνολικά σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, μία εστία αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και μία στην Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Σε ό,τι αφορά τους νεκρούς αγριόχοιρους βρέθηκαν μία εστία στην Ενότητα Σερρών, οκτώ στην Ενότητα Πέλλας, μία στην Ενότητα Θεσσαλονίκης και μία εστία θηρευμένου αγριόχοιρου στη Θεσσαλονίκη.

Η Περιφέρεια υπενθυμίζει ότι η αφρικανική πανώλη των χοίρων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο αλλά είναι λοιμώδης ιογενής νόσος δεσποζόμενων και άγριων χοιροειδών, με σοβαρές οικονομικές συνέπειες στη χοιροτροφία και στην αγροτική οικονομία της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

