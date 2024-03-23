Γεγονότα



1821: Οι έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν την Καλαμάτα. Την ίδια μέρα η Μεσσηνιακή Σύγκλητος εκδίδει την «προειδοποίηση εις τας ευρωπαϊκάς αυλάς», με την οποία γνωστοποιεί τον ξεσηκωμό του γένους των Ελλήνων.

1821: Ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’ αφορίζει τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, που ξεσήκωσε τη Μολδοβλαχία.

1839: Καταγράφεται για πρώτη φορά η λέξη ΟΚ. Λέγεται ότι προέρχεται από την ελληνική φράση «Όλα Καλά» που έγραφαν οι πρόγονοι μετανάστες, που δούλευαν στο λιμάνι, πάνω στα κιβώτια με το εμπόρευμα. Πάντως, η εφημερίδα της εποχής «Boston Morning Post» γράφει ότι ο όρος προέρχεται από το ανορθόγραφο «Oll Korrect» (αντί για το σωστό All Correct). Μάλλον έχει δίκιο, αφού το 1839 δεν ήταν η εποχή της μετανάστευσης στο νέο κόσμο για τους Έλληνες.

1919: O σοσιαλιστής Μπενίτο Μουσολίνι ιδρύει στο Μιλάνο φασιστικό κίνημα με την επωνυμία «I Fasci Italiani del Combattimento» (Ιταλικές Μαχητικές Δέσμες). Συνοδοιπόροι του, οι συνδικαλιστές ηγέτες Αγκοστίνο Λαντσίλο και Μικέλε Μπιάνκι.

1992: Το φιάσκο της Λουίζης Ριανκούρ. Η Ελληνική Αστυνομία «ακουμπά» τη «17 Νοέμβρη», αλλά τελικά τη χάνει.



Γεννήσεις



1869: Καλούστε Γκιουλμπεκιάν, αρμένιος επιχειρηματίας στο χώρο της πετρελαϊκής βιομηχανίας και φιλάνθρωπος, γνωστός και ως «Κύριος 5%», επειδή κρατούσε πάντα το 5% των μετοχών στις εταιρείες που συμμετείχε. (Θαν. 20/7/1955)

1915: Βασίλι Ζάιτσεφ, ρώσος στρατιωτικός, ίσως ο πιο διάσημος ελεύθερος σκοπευτής. (Θαν. 15/12/1991)

1937: Ρόμπερτ Γκάλο, αμερικανός ιατρικός ερευνητής, που ανακάλυψε μαζί με τον Λικ Μοντανιέ το 1984 τον ιό HIV, υπεύθυνο για το AIDS.

Θάνατοι



1842: Μαρί Ανρί Μπέιλ, γνωστότερος ως Σταντάλ, γάλλος συγγραφέας. («Το μαύρο και το κόκκινο», «Το μοναστήρι της Πάρμας») (Γεν. 23/1/1783)

1992: Φρίντριχ Χάγεκ, αυστριακός οικονομολόγος και φιλόσοφος, από τους γκουρού του νεοφιλευθερισμού, βραβευμένος με Νόμπελ το 1974. (Γεν. 8/5/1899)

2001: Ντέιβιντ ΜακΤάγκαρτ, καναδός ακτιβιστής, ιδρυτής της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace. (Γεν. 24/6/1932)

Πηγή: skai.gr

