«ΛΟΓΧΗ 2/24»: Εντυπωσιακά καρέ από την άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού στο Μυρτώο

Ολοκληρώθηκε σήμερα η προγραμματισμένη εθνική άσκηση «ΛΟΓΧΗ 2/24» του Πολεμικού Ναυτικού που διεξήχθη στη θαλάσσια περιοχή του Μυρτώου πελάγους και των δυτικών Κυκλάδων, με τη συμμετοχή πλοίων των διοικήσεων φρεγατών, ταχέων σκαφών, υποβρυχίων, πλοίων επιτήρησης, υποβρυχίων καταστροφών, ελικοπτέρων της Αεροπορίας Ναυτικού, καθώς και αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η εν λόγω εκπαίδευση εντάσσεται στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των μονάδων του Αρχηγείου Στόλου με σκοπό τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.

