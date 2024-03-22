Nεαροί στα Πατήσια συνελήφθησαν με όπλα και ναρκωτικά

Συνελήφθησαν σήμερα τα ξημερώματα στα Πατήσια, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, 2 άντρες, ηλικίας 23 και 22 ετών, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν -κατά περίπτωση- όπλο και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν να κινούνται σε οδό στην περιοχή των Πατησίων και σε έλεγχο που τους έγινε βρέθηκαν στην κατοχή του 22χρονου πιστόλι, γεμιστήρα με 10 φυσίγγια και 3 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, ενώ στην κατοχή του 23χρονου βρέθηκε ποσότητα κοκαΐνης βάρους 7,6 γραμμ. και το χρηματικό ποσό των 1.230 ευρώ.

Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Πατησίων, το οποίο επελήφθη προανακριτικά και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για παράβαση των νομοθεσιών περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

