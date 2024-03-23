Σήμερα είναι η Ανάμνηση θαύματος κολλύβων Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος και των Ιερομάρτυρος Νίκωνος και των συν αυτώ, Μάρτυρος Δομετίου.

Γιορτάζουν οι: Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Τεό, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα.

Επίσης, η 23η Μαρτίου έχει καθιερωθεί και ως Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας.

Ανατολή ήλιου: 06:23 - Δύση ήλιου: 18:40

Σελήνη 13.1 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.