Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 23 Μαρτίου

Δείτε σε ποιούς θα ευχηθείτε χρόνια πολλά σήμερα 

εορτολόγιο

Σήμερα είναι η Ανάμνηση θαύματος κολλύβων Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος και των Ιερομάρτυρος Νίκωνος και των συν αυτώ, Μάρτυρος Δομετίου. 

Γιορτάζουν οι: Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Τεό, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα. 

Επίσης, η 23η Μαρτίου έχει καθιερωθεί και ως Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας. 

Ανατολή ήλιου: 06:23 - Δύση ήλιου: 18:40
Σελήνη 13.1 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
