Γεγονότα



1832:Η Σάμος αναγνωρίζεται από τον σουλτάνο Μαχμούτ Β’ ως αυτόνομη ηγεμονία, υποτελής στην Τουρκία και υπό την εγγύηση των τριών Μεγάλων Δυνάμεων (Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας).

1893: Η Ελλάδα κηρύσσει πτώχευση. Ο Χαρίλαος Τρικούπης δηλώνει στη Βουλή: «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν».

1905:Ο γερμανός γιατρός Ρόμπερτ Κοχ τιμάται με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την ανακάλυψη του βακίλου που προκαλεί φυματίωση.

1957: Νέες αιματηρές συγκρούσεις μαθητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου με τον βρετανικό στρατό και την αστυνομία. Την ίδια μέρα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφαίνεται υπέρ της αυτοδιάθεσης της Κύπρου.

1963: Ο Γιώργος Σεφέρης βραβεύεται με Νόμπελ Λογοτεχνίας.

1964:Ο γάλλος συγγραφέας Ζαν Πολ Σαρτρ αρνείται να παραλάβει το Νόμπελ Λογοτεχνίας, υποστηρίζοντας ότι θα μειώσει το γόητρο της συγγραφικής του δουλειάς.

Γεννήσεις



1790: Γιάκομπ Φίλιπ Φαλμεράιερ, αυστριακός περιηγητής, δημοσιογράφος, πολιτικός και ιστορικός, περισσότερο γνωστός για τις περιηγητικές αφηγήσεις του και τις θεωρίες του σχετικά με τη φυλετική καταγωγή των Νεοελλήνων. (Θαν. 26/4/1861)

1815: Άντα Λάβλεϊς, αγγλίδα μαθηματικός, κόρη του Λόρδου Βύρωνα, που θεωρείται από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής. (Θαν. 27/11/1852)

1930:Γιώργος Παπαβασιλείου, έλληνας πρωταθλητής των στιπλ (ΑΕΚ) και προπονητής. (Θαν. 12/3/2020)

1960: Κένεθ Μπράνα, βρετανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας.





Θάνατοι



1896:Άλφρεντ Μπέρνχαρντ Νόμπελ, σουηδός χημικός, μηχανικός, εφευρέτης, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, που αθλοθέτησε τα ομώνυμα βραβεία, τα οποία απονέμονται κάθε χρόνο στην επέτειο του θανάτου του. (Γεν. 21/10/1833)

1956:Αλέξανδρος Δελμούζος, έλληνας πρωτοπόρος παιδαγωγός. (Γεν. 31/12/1880)

1967: Ότις Ρέντινγκ, αμερικανός τραγουδιστής της σόουλ. («Sitting on the dock of the bay») (Γεν. 9/9/1941)

Πηγή: skai.gr

