Ανακοίνωση με την οποία προτρέπει τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις εξέδωσε ο Δήμος Βόλου, με αφορμή τις μετεωρολογικές προβλέψεις για έντονη βροχόπτωση στην πόλη τις επόμενες ώρες.

Στην ανακοίνωση αναφέρει ότι:

«Επιμένουν στις προγνώσεις τους οι μετεωρολόγοι και σύμφωνα με αυτές τις προσεχείς ώρες αναμένονται στην περιοχή του Βόλου έντονες βροχοπτώσεις ( χρονικά τις τοποθετούν τις μεσημβρινές και πρώτες απογευματινές ώρες), που ενδεχομένως να προκαλέσουν προβλήματα.

Συστήνουμε, λοιπόν, στους συμπολίτες μας να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και για τη δική τους προστασία, αλλά και για να διευκολύνουν το έργο των συνεργείων του Δήμου που βρίσκονται σε ετοιμότητα για να παρέμβουν αν τούτο απαιτηθεί».

Φωτ. αρχείου από τις πλημμύρες στον Βόλο



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.