Σάμος: 47 μετανάστες εντοπίστηκαν ανοικτά του νησιού

Σαράντα- επτά μετανάστες περισυνελέγησαν από Σκάφος ανοικτά της Σάμου, στην θαλάσσια περιοχή "Στενά", νοτιανατολικά του νησιού, χθες το πρωί από σκάφος της δύναμης FRONTEX, στο πλαίσιο προγραμματισμένης περιπολίας.

Στο σημείο μετέβη Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο προέβη στην περισυλλογή σαράντα επτά (47) αλλοδαπών (29 άνδρες, 12 γυναίκες, 3 αγόρια, 3 κορίτσια) όλοι καλά στην υγεία τους και τους μετέφερε με ασφάλεια στον λιμένα Μαλαγαρίου ν. Σάμου. Στη συνέχεια παραδόθηκαν σε στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης και μεταφέρθηκαν σε Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου.

Ένας 61χρονος αλλοδαπός, εκ των ανωτέρω, αναγνωρίστηκε ως χειριστής του σκάφους και συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 30 του Ν. 4251/2014 (Υποχρεώσεις μεταφορέων), καθώς και για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 (Παράνομη είσοδος σε χώρα).

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σάμου, ενώ το εν λόγω Ι/Φ σκάφος κατασχέθηκε.

Πηγή: skai.gr

