Όλυμπος: Επιχείρηση μεταφοράς τραυματία από το καταφύγιο Ζολώτα

Επιχείρηση μεταφοράς τραυματία από το καταφύγιο Ζολώτα πραγματοποιήθηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ.

Ο τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο με ελικόπτερο από το καταφύγιο Ζολώτα στον Όλυμπο.

Ο άνδρας, που φέρεται να έχει τραυματιστεί στο πόδι, διακομίστηκε στην 24η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία Λιτοχώρου, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Συνολικά επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

