ΕΛ. ΑΣ.: Απαγόρευση συγκεντρώσεων την Πέμπτη λόγω της επίσκεψης Ερντογάν στην Αθήνα

Ανακοινώνεται ότι με Απόφαση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής, κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης στη Χώρα μας του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας κ. RECEP TAYYIP ERDOGAN, απαγορεύεται κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση κατά το χρονικό διάστημα από 06:00’ ώρα έως και την 18:00’ ώρα της Πέμπτης 7 Δεκεμβρίου 2023 για λόγους δημόσιας ασφάλειας, στις ακόλουθες περιοχές:

Στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς/Λεωφόρους: Αλεξάνδρας – αριστερά Κηφισίας – δεξιά Κατεχάκη – συνέχεια Παναγιώτη

Κανελλόπουλου – δεξιά Κοκκινοπούλου – συνέχεια Γκανογιάννη – συνέχεια Γεωργίου Παπανδρέου – συνέχεια Ούλωφ Πάλμε – συνέχεια Υμηττού – συνέχεια Ηλία Ηλίου – δεξιά Βουλιαγμένης – αριστερά Βούρβαχη – συνέχεια Χατζηχρήστου – συνέχεια Ροβέρτου Γκάλη – συνέχεια Αποστόλου Παύλου – αριστερά Ηρακλειδών – συνέχεια Περσεφόνης – δεξιά Πειραιώς – συνέχεια Π. Τσαλδάρη – αριστερά πλ. Ομονοίας – αριστερά Πανεπιστημίου – αριστερά 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – δεξιά Αλεξάνδρας.

Στο τμήμα της Αττικής Οδού από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» έως τον κόμβο της Περιφερειακής Υμηττού με τη Λ. Κατεχάκη, στο τμήμα της Λ. Κατεχάκη από την έξοδο της Περιφερειακής Υμηττού έως τη συμβολή της την οδό Κοκκινοπούλου, σε όλο το μήκος της Λ. Παναγιώτη Κανελλόπουλου, ως και σε βάθος ακτίνας εκατό -100- μέτρων, ένθεν και ένθεν προαναφερόμενων τμημάτων οδών (Αττική Οδός έως Λ. Παναγιώτη Κανελλόπουλου), ως και επί των γεφυρών, ανισόπεδων κόμβων, διαβάσεων που υφίστανται κατά μήκος αυτών και

Στην περιοχή του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Η Απόφαση έχει αναρτηθεί στη “Διαύγεια” και στο www.hellenicpolice.gr στο ειδικό banner για τις Αποφάσεις αστυνομικών υπηρεσιών σχετικά με συναθροίσεις, συγκεντρώσεις, πορείες.

