Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Πέμπτη στην Αθήνα λόγω της επίσκεψης του Ερντογάν: Οι δρόμοι που θα επηρεαστούν

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες

Τροχαία

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (σταδιακή και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης) θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν την Πέμπτη, σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής του Κέντρου της Αθήνας.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, ενδεικτικά, σε τμήματα των κάτωθι οδικών αξόνων:

  • Λ. Κατεχάκη,
  • Λ. Μεσογείων,
  • Λ. Βασ. Σοφίας,
  • Λ. Κηφισίας,
  • Λ. Βασ. Κωνσταντίνου,
  • Λ. Βασ. Αμαλίας,
  • Λ. Αλεξάνδρας,
  • Μιχαλακοπούλου,
  • Σταδίου,
  • Πανεπιστημίου και
  • Ακαδημίας.

Από τη Διεύθυνσή Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας των οχημάτων.

H Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Αθήνα
