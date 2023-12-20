Λογαριασμός
Παρόντες στην κηδεία του αστυνομικού στην Πάτρα Οικονόμου και Κατσαφάδος

Η κηδεία του άτυχου αστυνομικού θα τελεστεί στις 2 μ.μ. στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος Καλλιθέας Πατρών.

οικονομου

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου και ο υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος θα μεταβούν σήμερα στην Πάτρα, για να παραστούν στην κηδεία του αστυνομικού που έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Δευτέρας εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια καταδίωξης στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Γιάννης Οικονόμου Κηδεία αστυνομικός
