Τις στιγμές αγωνίας που πέρασε αργά χθες το μεσημέρι στο κέντρο της Λάρισας, περιγράφει η 37χρονη Λαρισαία επιχειρηματίας η οποία καταγγέλλει ότι δέχθηκε επίθεση από άντρα για ένα… κορνάρισμα.

Σύμφωνα με την καταγγελία της ίδιας της παθούσας στο onlarissa.gr, το συμβάν έγινε επί της οδού Κύπρου, όταν η ίδια οδηγώντας το αυτοκίνητό της με μία ακόμη φίλη της, ακριβώς πίσω της με άλλο όχημα, είδε ένα αυτοκίνητο να κινείται προς το μέρος της, αλλάζοντας λωρίδα κυκλοφορίας. Αμέσως, πάτησε κόρνα «γιατί φοβήθηκε τη σύγκρουση» όπως εξηγεί, με το άλλο όχημα.

Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να βγήκε εκτός εαυτού από το κορνάρισμα και στο επόμενο κόκκινο φανάρι, στην 23ης Οκτωβρίου μπροστά από γνωστό ιχθυοπωλείο, άρχισε να φωνάζει στην οδηγό που έντρομη έσπευσε να κλειδώσει τις πόρτες του οχήματός της. Όπως καταγγέλλει, ο άντρας άρχισε να χτυπά το όχημά της ενώ στη συνέχεια όταν η γυναίκα βγήκε από το αυτοκίνητό της της επιτέθηκε με κλωτσιά.

Η 37χρονη που διατηρεί επιχείρηση στο κέντρο της πόλης πέρασε το βράδυ στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας δίνοντας κατάθεση στους αστυνομικούς για το συμβάν, ενώ σήμερα αναμένεται να δρομολογηθεί και ιατροδικαστική εξέταση.

Μιλώντας στο onlarissa.gr το πρωί της Τετάρτης, έδειξε να είναι ακόμη σοκαρισμένη. «Σαν εικόνα και μόνο μου έχει στοιχίσει στο μυαλό. Δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ» είπε μεταξύ άλλων, προσθέτοντας μάλιστα πως γνώριζε τον άνθρωπο που καταγγέλλει πως της επιτέθηκε. «Μία καλημέρα είχα, αν τον έβλεπα έξω τον χαιρετούσα».

Εν συνεχεία, διηγήθηκε τα όσα συνέβησαν: «Ήμουν στο μαγαζί το μεσημέρι στην επιχείρησή μου. Έφυγα μαζί με μία κοπέλα και ξεχωριστά αυτοκίνητα. Μπροστά εγώ και από πίσω αυτή. Ήμασταν σταματημένοι στο φανάρι της Κύπρου, στην πλατεία του Αγίου Βησσαρίωνα. Βλέπω από τα αριστερά ένα σκουρόχρωμο αυτοκίνητο, ξεκινά το φανάρι συνεχίζω την πορεία μου ευθεία. Εκεί που στενεύει ο δρόμος βλέπω κάποια στιγμή το σκουρόχρωμο αυτοκίνητο να έρχεται από τα αριστερά να έρχεται μπροστά μου, να μου κόβει το δρόμο και κορνάρω για να αποφύγω τη σύγκρουση. Του λέω «τι κάνεις θα πέσεις πάνω μου» χωρίς όμως να δω ποιος ήταν.

Συνεχίζω από τον κυκλικό κόμβο και σταματάω στο κόκκινο φανάρι. Έχω σταματήσει. Ακριβώς από πίσω μου ήταν αυτός. Κατέβηκε από το αυτοκίνητο και βλέπω από τον αριστερό μου καθρέπτη να έρχεται προς το μέρος μου. Ελέγχω το αυτοκίνητο εάν έχουν κλειδώσει ο πόρτες. Φοβήθηκα. Έρχεται πάνω από το παράθυρο και άρχισε να χτυπάει το αυτοκίνητο. Βλέπω ότι είναι γνωστός μου και αποφασίζω να κατεβάσω το παράθυρο για να ηρεμήσει. Του λέω εγώ είμαι για να ηρεμήσει. Συνέχιζε να χτυπά το αυτοκίνητο με μπουνιές. Κατέβηκα από το αυτοκίνητο. Με κλώτσησε και με έριξε στην άσφαλτο. Τότε βγήκαν όλοι από τα καταστήματα. Κάποιοι μεσολάβησαν για να σταματήσει. Κάποια κορίτσια με έβαλαν στην άκρη, μου έφεραν νερό. Είχα πάθει κρίση πανικού. Η μία με γνώριζε. Με είχε πιάσει πανικός. Μία άλλη κοπέλα πήρε το αυτοκίνητό μου και το έβαλε πάνω στον πεζόδρομο γιατί είχε κόψει την κυκλοφορία. Με μετέφεραν μέσα σε ένα κατάστημα στη συνέχεια.

Μετά από λίγο έφθασε η αστυνομία, δεν ξέρω ποιος την κάλεσε. Οι αστυνομικοί με ρώτησαν αν χρειάζομαι ασθενοφόρο».

