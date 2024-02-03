Μέλη του Ρουβίκωνα με μάσκες και κουκούλες επιτέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης σ το σπίτι του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), Ιωάννη Χατζηγεωργίου στην Παλλήνη.

Τα μέλη της φοιτητικής ομάδας πέταξαν τρικάκια, ανάρτησαν πανό και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους, ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Με πληροφορίες - φωτογραφίες από irafina.gr

Πηγή: skai.gr

