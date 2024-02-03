Λογαριασμός
ΒΙΑΜΑΞ: Η βιομηχανία θρύλος με 2.500 εργαζόμενους που άφησε εποχή - Δείτε βίντεο

Η ΒΙΑΜΑΞ επί της Λεωφόρου Αθηνών στο Περιστέρι παρήγαγε μερικά από τα πιο διάσημα φορτηγά και λεωφορεία που κυκλοφορούσαν στους δρόμους τριών ηπείρων

βιαμαξ

Γνωρίζετε πως πριν από 40 χρόνια μόλις 4 χλμ μακριά από το κέντρο της Αθήνας υπήρχε μια βιομηχανία αμαξωμάτων που απασχολούσε 2.500 εργάτες και έκανε εξαγωγές λεωφορείων ακόμα και στην Ελβετία;

Η ΒΙΑΜΑΞ επί της Λεωφόρου Αθηνών στο Περιστέρι παρήγαγε μερικά από τα πιο διάσημα φορτηγά και λεωφορεία που κυκλοφορούσαν στους δρόμους 3 Ηπείρων ( Ευρώπη, Αφρική και Ασία ) και όταν σχόλαγαν οι χιλιάδες εργαζόμενοι και προμηθευτές της κυριολεκτικά έκλεινε η Λεωφόρος Αθηνών ( τότε Καβάλας ) και δημιουργούνταν κυκλοφοριακό έμφραγμα σε ολόκληρη την Αττική. 

Δείτε το βίντεο της upstories και μάθετε την ιστορία μιας βιομηχανίας θρύλου που κυριολεκτικά άφησε εποχή

