Τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή μετά την πανδημία, η παραβατικότητα των νέων παρουσιάζει τεράστια και ανησυχητική έκρηξη. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σχεδόν δύο μαθητές έπεσαν θύματα επίθεσης, κλοπής ή απόπειρας κάθε ημέρα του 2022 στην Ελλάδα.

Οι συνολικές υποθέσεις ανηλίκων με τις οποίες ασχολήθηκαν οι υπηρεσίες της Αστυνομίας αυξήθηκαν κατά 60%, από 4.229 το 2020 σε 6.780 το 2023.

Το ίδιο διάστημα οι ανήλικοι παραβάτες έχουν αυξηθεί κατά 70%, από 4.864 το 2020 σε 8.257 το 2023 (το πρώτο οκτάμηνο για το οποίο υπάρχουν στοιχεία).

«Εκεί που θα είχαμε ένα πέρασμα στην παραβατικότητα περίπου στα 18, οι νέοι πλέον εισέρχονται σε μικρότερες ηλικίες, στα 15 ή τα 16. Σε αυτό έχουν παίξει ρόλο η τεχνολογία, τα μέσα και οι παραστάσεις που έρχεται σε επαφή ο νέος από πιο μικρή ηλικία, αλλά και το σύνολο των παραγόντων. Ακόμη και το σχολείο» δήλωσε στην «Κ» Ο Φώτης Σίσκος, αστυνόμος Β' της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Αττικής.

Ολα αυτά, με ανήλικες συμμορίες να διεκδικούν την επικυριαρχία σε γειτονιές της Αθήνας, όπως και μεγάλες πόλεις της χώρας. Επιδίδονται σε ληστείες, απειλούν με βία για να αποσπάσουν κινητά τηλέφωνα, χρήματα, μέχρι και τα ρούχα από τα θύματά τους.

Πέρα από τις ληστείες έχουν αυξηθεί δραματικά και οι βίαιοι ξυλοδαρμοί και οι άγριες συμπλοκές.

Συνολικά το 2020, η Αστυνομία διαχειρίστηκε 126 υποθέσεις που αφορούσαν σωματικές βλάβες ανηλίκων, ενώ μόνο το πρώτο οκτάμηνο του 2023 διαχειρίστηκε 377, βλέπουμε δηλαδή μια αύξηση 199%.

Αρκετά περιστατικά καταγράφηκαν εντός σχολικών συγκροτημάτων, ενώ τα κρούσματα bullying αναφέρονται όλο και πιο συχνά.

Ιδιαίτερη αύξηση παρατηρείται και στις υποθέσεις οπλοφορίας, από 72 υποθέσεις το 2000 σε 201 το 2023 (179%).

Η εξοικείωση με τα όπλα προβληματίζει τις Αρχές

Τον τελευταίο χρόνο μάλιστα πολλές από αυτές τις επιθέσεις πραγματοποιούνται και με μαχαίρια. Οι νέοι αγοράζουν σουγιάδες, παίρνουν ακόμη και μαχαίρια μέσα από κουζίνες, τις περισσότερες φορές προκειμένου να απειλήσουν και να ληστέψουν. Στόχος τους τις είναι κυρίως η ληστεία.

«Υπάρχει μια εξοικείωση με όπλα πλέον, με σουγιάδες και άλλα αυτοσχέδια όπλα. Αυτό είναι κάτι που προβληματίζει έντονα τις Αρχές», λέει στην «Κ» ο Φώτης Σίσκος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.