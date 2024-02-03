Σε αποκλιμάκωση των τιμολογίων του ρεύματος για τον Φεβρουάριο οδήγησαν ο συνδυασμός της υποχώρησης των διεθνών τιμών με τα μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας που εφάρμοσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας .

Τα "πράσινα" τιμολόγια Φεβρουαρίου των προμηθευτών που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής είναι σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τον Ιανουάριο: Είναι ενδεικτικό ότι τα πράσινα τιμολόγια του Ιανουαρίου κυμαίνονταν από 13,635 έως 19,8 σεντς ανά κιλοβατώρα ενώ το Φεβρουάριο ξεκινούν από 11 λεπτά και κλιμακώνονται έως 17,82 σεντς.

Στο "μέτωπο" των διεθνών τιμών η σημαντικότερη εξέλιξη είναι η αποκλιμάκωση των τιμών του φυσικού αερίου, κάτω από 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ πριν ένα χρόνο η τιμή ήταν υπερδιπλάσια (κοντά στα 70 ευρώ). Σε χαμηλό διετίας (από το Νοέμβριο του 2021) κινούνται και οι τιμές για τα δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, κοντά στα 65 ευρώ ανά τόνο ενώ πριν ένα χρόνο κινούνταν πάνω και από τα 100 ευρώ.

Το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στις λοιπές κατηγορίες τιμολογίων που αναμένεται να ανακοινωθούν άμεσα. Τα μπλε τιμολόγια (σταθερά τουλάχιστον για ένα χρόνο με ρήτρα πρόωρης αποχώρησης) αναμένεται να επηρεαστούν πτωτικά από την υποχώρηση των διεθνών τιμών. Τον Ιανουάριο τα σταθερά κυμαίνονταν από 12,9 έως 36 σεντς ανά κιλοβατώρα αλλά με σημαντικές διαφοροποιήσεις και στο πάγιο, από μηδέν έως 10 ευρώ που αλλάζουν την εικόνα του τελικού κόστους για τον καταναλωτή ανάλογα και με το ύψος της κατανάλωσης.

Σε ό,τι αφορά τα κίτρινα τιμολόγια αναμένεται η αντίδραση των προμηθευτών ύστερα από την παρέμβαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που επιτρέπει την προσφορά μικτών προϊόντων (σταθερά για ένα διάστημα, κυμαινόμενα στη συνέχεια) καθώς και την διάθεση συμβολαίων διάρκειας κάτω του έτους.

Ειδικότερα για τη διάρκεια των συμβολαίων, η απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης και η Υφυπουργός Αλεξάνδρα Σδούκου. προβλέπει κατά αρχήν πως η προσφερόμενη από τον πάροχο ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στον καταναλωτή ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η παροχή της υπηρεσίας. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα στους παρόχους να προσφέρουν στους πελάτες τους και συμβόλαια μικρότερης χρονικής διάρκειας, εφόσον το αιτηθεί ο καταναλωτής ή/και συναινέσει στη σχετική προσφορά προμήθειας που θα προτείνεται από τον πάροχο. Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη διάρκεια ισχύος των προσφερομένων τιμολογίων προμήθειας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι μηνών.

«Η θεσμοθέτηση αυτών των δυνατοτήτων, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, συμπληρώνει την επιτυχημένη -από πλευράς ενίσχυσης του ανταγωνισμού- εισαγωγή του πράσινου τιμολογίου και γίνεται με κριτήριο τη μεγαλύτερη διαφάνεια και την καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων του καταναλωτή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

