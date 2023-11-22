Ρόδος: Πλημμύρες και κατολισθήσεις λόγω της κακοκαιρίας - Βίντεο & Φωτογραφίες

Σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων βρίσκεται η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία στη Ρόδο.

Σύμφωνα με τη rodiaki, οι δυνατές βροχοπτώσεις που ξεκίνησαν από τα ξημερώματα, συνοδεύτηκαν από διακοπές του ρεύματος μικρής διάρκειας στις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ εκτός λειτουργίας βγήκαν πολλές φορές οι φωτεινοί σηματοδότες σε κεντρικά σημεία της πόλεως Ρόδου αλλά και επί της Ρόδου – Λίνδου και Ρόδου – Καμείρου αντίστοιχα.

Στο κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου δεν είχαν αναφερθεί μέχρι και τις 9 το πρωί ιδιαίτερα προβλήματα, πέραν σπασμένων δέντρων και πλημμυρισμένων δρόμων εντός της πόλεως Ρόδου.

Σε ότι αφορά τις προγραμματισμένες πτήσεις των αεροσκαφών δεν υπήρξαν ακυρώσεις αλλά μικρές καθυστερήσεις ενώ το Blue Star Patmos δεν μπόρεσε να «δέσει» στο λιμάνι της Ακαντιάς στις 6:30 το πρωί λόγω των θυελλωδών ανέμων και παρέμεινε για αρκετή ώρα ανοιχτά στον κόλπο της Ιξιάς.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις στους δρόμους τους νησιού, πολλοί από τους οποίους έχουν μεταβληθεί σε ποτάμια.

Σύμφωνα με την έκτακτη ανακοίνωση της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η κακοκαιρία θα διαρκέσει και για τις επόμενες ώρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.