Ένα άγνωστος άνδρας επιτέθηκε χθες το βράδυ σε δυο 15χρονες στο Μοσχάτο. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες στις 9 το βράδυ σε παιδική χαρά, που βρίσκεται επί της οδού Καραολή και Δημητρίου.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν στην Αστυνομία οι δύο ανήλικες, ο άγνωστος τις πλησίασε και υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου θώπευσε τη μια από τις δύο και στην συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και την σύλληψη του δράστη ,ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το Τ.Α. Μοσχάτου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.