Ρόδος: Εντοπίστηκε ακέφαλο πτώμα στη θάλασσα

Πτώμα σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε σήμερα λίγο πριν από το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή των Πεύκων της Ρόδου.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το εντόπισε ψαράς και αμέσως ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, σκάφος του οποίου έσπευσε στην περιοχή.
Το πτώμα ανήκει σε άνδρα αγνώστων λοιπών στοιχείων και πρόκειται να μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.
