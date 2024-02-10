kataggelies@skai.gr: Ξαναπάρκαρε περιπολικό της δημοτικής αστυνομίας στην πλατεία Συντάγματος

Πάρκινγκ στην πλατεία Συντάγματος βρήκε και πάλι ένα περιπολικό της δημοτικής αστυνομίας.

Όπως φαίνεται και στην φωτογραφία που έστειλε τηλεθεατής, το περιπολικό είναι παρκαρισμένο πάνω στην πλατεία.

Παρά το γεγονός πως είχε γίνει ξανά καταγγελία για το ίδιο θέμα και είχε προβληθεί στην εκπομπή «Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ στις 20 Ιανουαρίου με τον αντιδήμαρχο της δημοτικής αστυνομίας μας διαβεβαιώνει ότι δεν θα ξαναγίνει, τελικά το περιστατικό επαναλήφθηκε.

Πηγή: skai.gr

