Σαφάρι της ΕΛΑΣ στην Αττική: Πάνω από 1.895 παραβάσεις του ΚΟΚ σε δυο 24ωρα

Με εντατικούς ρυθμούς διενεργούνται οι έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική. Το τελευταίο διήμερο (9-10/2) πραγματοποιήθηκαν 7.580 έλεγχοι από την Τροχαία Αττικής και βεβαιώθηκαν συνολικά 1895 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), όπως, μεταξύ άλλων, για οδήγηση σε κατάσταση μέθης, υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας και παραβάσεις φωτεινών σηματοδοτών.

Συγκεκριμένα, ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων της Τροχαίας, αφαιρέθηκαν 325 άδειες οδήγησης, 332 άδειες κυκλοφορίας και 271 πινακίδες οχημάτων, ενώ πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις και ασκήθηκαν 95 διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά, το τελευταίο διήμερο βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

-123 για οδήγηση σε κατάσταση μέθης

-120 για υπερβολική ταχύτητα

-72 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας σε 72

-215 για μη χρήση προστατευτικού κράνους

-14 για παραβάσεις φωτεινών σηματοδοτών

-34 για χρήση κινητού τηλεφώνου

-12 για επικίνδυνους ελιγμούς

-383 για παράνομες σταθμεύσεις

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, οι επιχειρησιακές δράσεις για την οδική ασφάλεια στο σύνολο του οδικού δικτύου της Αττικής θα εντατικοποιηθούν.

