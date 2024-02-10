Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Στα δικαστήρια του Πειραιά στον αρμόδιο εισαγγελέα εκεί μεταφέρονται οι τέσσερις συλληφθέντες οι οποίοι νωρίτερα οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων.

Και οι τέσσερεις συλληφθέντες που στη κατοχή τους εντοπίστηκαν εκρηκτικά είναι γνώριμοι των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Skai.gr πέραν του πρώην ηγετικού στελέχους της «συνομωσίας των πυρήνων της φωτιάς» που το 2019 αποφυλακίστηκε με όρους και οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες έχουν απασχολήσει τις Αρχές.

Τροχαίο με εγκατάλειψη, αναβολικά, και σωματική βία είναι κάποιες από τις κατηγορίες που είχαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν τόσο οι δυο ΟΥΚαδες οι οποίοι υπηρετούν στο πολεμικό ναυτικό και είχαν μετακινηθεί σε διοικητικές θέσεις, αλλά και ο πορτιέρης του γνωστού κλαμπ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δυο ΟΥΚαδες είχαν στη κατοχή τους την ποσότητα των εκρηκτικών και θα προμήθευαν με αυτά το πρώην μέλος της «συνομωσίας των πυρήνων της φωτιας» ο οποίος δεύτερος εξετάζεται αν είχε μεταπηδήσει στον κόσμο της νύχτας και είχε διασυνδέσεις με ποινικούς.

Την ίδια ώρα στο πολεμικό ναυτικό έχει σημάνει συναγερμός ενώ ελέχθησαν άμεσα οι αποθήκες της ΜΥΚ προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν βγει από εκεί εκρηκτικές ύλες.

Τι εντοπίστηκαν στα σπίτια

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο εκτεταμένης επιχείρησης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της εγχώριας μαφίας, ενώ στη κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν πιστόλια, σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων, βραδύκαυστα φυτίλια, δύο κουτιά σημαντικής ποσότητας ΤΝΤ και χειροβομβίδες κρότου λάμψης

Πιο αναλυτικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -2- κυτία εκρηκτικής ύλης ΤΝΤ,

• -4- πυράγωγες ακαριαίες θρυαλλίδες,

• χειροβομβίδα,

• πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη και γεμιστήρα με -5- φυσίγγια,

• γεμιστήρα πολεμικού τυφεκίου,

• -2- κενές γεμιστήρες πιστολιού,

• -281- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

• κυτίο μεταφοράς φυσιγγίων,

• φορητός ασύρματος,

• αυτοσχέδια συσκευασία με κάνναβη βάρους -6- γραμμαρίων,

• υφασμάτινη θήκη πιστολιού,

• αλεξίσφαιρο γιλέκο,

• πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος,

• -5- μαχαίρια, από τα οποία -3- αναδιπλούμενα,

• -4- σιδερογροθιές,

• ρόπαλο,

• φωτοβολίδα, καπνογόνο και -4- πυρσοί,

• αναβολικές ουσίες,

• αμπούλες αερίου,

• -11- κινητά τηλέφωνα,

• -6- φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

• εξωτερικός σκληρός δίσκος,

• ατζέντα και τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις.



