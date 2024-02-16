Εκτεταμμένη αστυνομική επιχείρηση, με την συνδρομή και ομάδας των Ε.Κ.Α.Μ. Αττικής, έγινε στα Τρίκαλα Κορινθίας, σε σπίτι πολύτεκνης οικογένειας που έχει κρύψει δεκάδες όπλα, τόξα και σφαίρες σε υπόγειο τούνελ μήκους 30 μέτρων, το οποίο μάλιστα οδηγούσε σε διπλανή ρεματιά.

Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι, στην περιοχή Κάτω Συνοικίας , για έλεγχο μετά από καταγγελία σε βάρος του πατέρα της οικογένειας, ότι προσπάθησε να βάλει φωτιά σε αυτοκίνητο.

Οταν οι δύο γονείς είδαν τους αστυνομικούς, τους επιτέθηκαν και προσπάθησαν να διαφύγουν, μαζί με τα τέσσερα παιδιά τους ( 22, 15, 13 και 6 ετών ) και το βρέφος της οικογένειας.

Ακολούθησε κινηματογραφική καταδίωξη μέσα στα χωράφια, κατά την διάρκεια μάλιστα της οποίας τραυματίστηκε ένας αστυνομικός.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν ένας 45χρονος, η 39χρονη σύζυγος του και τα δύο παιδιά τους (22 και 15 ετών).

Οι δράστες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων για εμπρησμό, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, απειλή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων. Ορίστηκε τακτική δικάσιμος για τις 27 Φεβρουαρίου.

Ακολούθησε έρευνα της αστυνομίας, όπου εντοπίστηκε ποσότητα από όπλα και σφαίρες, καθώς και αυτοσχέδια τόξα και βέλη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία:

Σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν στην οικία τους, σε όμορο αυτοσχέδιο παράπηγμα – κατάλυμα που χρησιμοποιούσαν και στο υπ’ αριθμ. ΖΜΙ-2907 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του ανωτέρω δράστη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα κατωτέρω :

- ένα αυτοσχέδιο τυφέκιο,

- ένα αεροβόλο όπλο,

- 102 κυνηγετικά φυσίγγια,

- 81 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου, διαφόρων διαμετρημάτων (7.62 και 5,56),

- 7 αυτοσχέδια τόξα και είκοσι βέλη,

- 4 μαχαίρια και

- 1 τσεκούρι.

Επιπλέον, κατά την συνέχιση των ερευνών ανευρέθηκαν σε δύσβατο μονοπάτι μέσω του οποίου προσπάθησαν να διαφύγουν οι προαναφερόμενοι συλληφθέντες, επιμελώς κρυμμένα κάτω από μεγάλη πέτρα δύο αυτοσχέδιά πυροβόλα όπλα με προσαρμοσμένο σωλήνα μίας ίντσας, καθώς και ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Μ-4 διαμετρήματος 5,56mm.

Πηγή: skai.gr

