Στον εισαγγελέα αναμένεται να προσέλθει σήμερα αυτοβούλως ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ο δημιουργός της κοινωνικής κουζίνας "Ο Άλλος Άνθρωπος", ο οποίος πρόκειται να απαντήσει στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο ίδιος ο κ. Πολυχρονόπουλος αρνείται όσα περιγράφονται στο πόρισμα.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, από τον Ιανουάριο του 2020, ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «ο Άλλος Άνθρωπος», μαζί με συγγενικό του πρόσωπο και έναν εθελοντή συνεργάτη του, συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση, πείθοντας μεγάλο αριθμό ανθρώπων να προβούν σε δωρεές ύψους 600.000 ευρώ για την κοινωνική κουζίνα, σε λογαριασμούς των δύο συνεργών του, καθώς ο ίδιος δεν διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό.

Στη συνέχεια, γίνονταν αναλήψεις από αυτούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς και επίσης περνούσαν χρήματα σε εταιρείες τυχερών παιχνιδιών.

Ήδη έχει διαταχθεί δέσμευση περιουσίας - κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών στοιχείων και επενδυτικών προϊόντων - του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας και των άλλων προσώπων που εμπλέκονται.

Η διαδρομή του χρήματος

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η διαδρομή του χρήματος είχε ως εξής:

• Πολίτες πραγματοποιούσαν δωρεές για την ενίσχυση της κοινωνικής κουζίνας

• Αυτά τα χρήματα τα κατέθεταν σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς

• Από εκεί μεταφέρονταν σε στοιχηματικές εταιρείες και τυχερά παίγνια

• Μεγάλο μέρος από αυτά έγιναν ανάληψη σε μετρητά

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.