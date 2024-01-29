Το χρονοδιάγραμμα και τις ημερομηνίες που θα τεθούν σε εφαρμογή η λειτουργία των καμερών και η ταυτοπροσωπία, ανακοινώνει σήμερα Δευτέρα ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

«Οποιο γήπεδο δεν έχει υποστήριξη από εκείνη την ημερομηνία και μετά, η επόμενη αγωνιστική θα είναι κεκλεισμένων των θυρών», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βρούτσης χθες Κυριακή στην ΕΡΤ, επαναλαμβάνοντας ότι τα πρόστιμα θα είναι υπέρογκα.

Οσον αφορά στο μέτρο της ταυτοπροσωπίας, ξεκαθάρισε ότι «κανείς δεν θα μπαίνει στο γήπεδο χωρίς κινητό», ενώ τα παιδιά κάτω των 15 ετών θα είναι υπό την εποπτεία των γονέων τους.

Το κόστος των καμερών θα επιβαρύνει τις ΠΑΕ, ωστόσο το πού θα τοποθετηθούν μέσα στα γήπεδα, θα είναι απόφαση της Πολιτείας, όπως είπε στην συνέχεια ο κ.Βρούτσης, ενώ αναφερόμενος στην βία εκτός γηπέδων, τόνισε: «εκεί λειτουργεί κατασταλτικά η Αστυνομία».

Σχετικά με τους συνδέσμους, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού αποσαφήνισε πως «δεν θέλουμε να κλείσουμε τους συνδέσμους, γιατί αυτό δείχνει μία αδυναμία του κράτους. Θα υπάρχει μόνο μία λέσχη που θα συνδέεται με την ΠΑΕ και θα αναβαθμίσουμε τις λέσχες. Θα γίνουν σύμμαχοι της ΠΑΕ και της Πολιτείας και θα λειτουργούν για το καλό του αθλητισμού».

