Νεαρή Αφγανή κατήγγειλε συμπατριώτη της ότι την κλείδωσε στο διαμέρισμά του και τη βίασε.

Όπως ανέφερε στην καταγγελία της η 21 ετών πρόσφυγας, οδηγήθηκε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να φιλοξενηθεί, ύστερα από επικοινωνία που προηγήθηκε με ομοεθνείς της και καθώς είχε φτάσει στην ελληνική επικράτεια μέσω του Έβρου.

Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκε ως δράστης ένας 29χρονος που διώκεται για βιασμό και αρπαγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

