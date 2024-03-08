Συγκέντρωση των φοιτητών πραγματοποιείται αυτήν την ώρα στα Προπύλαια ανημέρα της ψήφισης του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με την αστυνομία στην περιοχή βρίσκονται αυτή την ώρα περίπου 13.000 άτομα και έχουν γίνει 9 προσαγωγές

Η αστυνομία προχωρά σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας καθώς εκτός από το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, απεργία επίσης έχει κηρύξει η ΟΛΜΕ ενώ θα λάβει μέρος η ΑΔΕΔΥ και το Εργατικό Κέντρο Αθηνών.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ. στις συγκεντρώσεις αναμένεται η συμμετοχή μεγάλου αριθμού ατόμων από σωματεία, εργατικά κέντρα, εκπαιδευτικούς, φοιτητικούς και μαθητικούς συλλόγους καθώς και από άλλους φορείς και συλλογικότητες.

Εξάλλου μέσω της ανακοίνωσής της για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας η ΠΟΕΔΗΝ προκηρύσσει στάση εργασίας από τις 11:00 μέχρι τη λήξη του ωραρίου, συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 12:00 και πορεία στο Σύνταγμα.

Επίσης στις 8 το βράδυ έχει προκηρυχτεί φεμινιστική διαδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας.

Τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ.

Στο πλαίσιο αυτό, με σκοπό τη διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών να συνέρχονται, η Ελληνική Αστυνομία, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, θα λάβει τα αναγκαία μέτρα τροχαίας με την πραγματοποίηση κατά περίπτωση εκτροπών και διακοπών κυκλοφορίας, ώστε να μην διαταραχθεί υπέρμετρα η κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης.

Συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και κατά περίπτωση -όπου είναι απαραίτητο και ανάλογα με την κίνηση των διαδηλωτών- σε οδούς:

περιμετρικά των Προπυλαίων

της Πλατείας Ομονοίας (Πατησίων, Αιόλου κ.λπ.)

της Πλατείας Συντάγματος (Όθωνος, Λεωφόρους Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας)

καθώς και στους οδικούς άξονες της Πανεπιστημίου, της Σταδίου και της Ακαδημίας.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες μέχρι την ολοκλήρωση των συναθροίσεων – κινητοποιήσεων.





Πηγή: skai.gr

