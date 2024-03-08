Ρέθυμνο: Υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης - Συνελήφθησαν 3 άτομα

Υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης από τη Βουλγαρία που διαμένει στο Ρέθυμνο απασχολεί τις Αστυνομικές Αρχές μετά και την συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού.

Συγκεκριμένα η 15χρονη κάτοικος Ρεθύμνου, βρέθηκε στο νοσοκομείο της πόλης συνοδευόμενη από την μητέρα της όπου και γέννησε ένα κοριτσάκι. Οι γιατροί άμεσα ενημέρωσαν τις αρχές λόγω κυρίως της πολύ νεαρής ηλικίας της κοπέλας και επειδή δεν δηλώθηκε πατέρας .

Σύμφωνα με στοιχεία της προανάκρισης την οποία διέταξε ο εισαγγελέας διαπιστώθηκε πως κατά τα έτη 2022 και 2023 ένας 48χρονος Ρουμάνος είχε συνευρεθεί ερωτικά με την ανήλικη όπως και ένας 44χρονος επίσης Ρουμάνος. Οι δύο άντρες καθώς και ο πατριός της κοπέλας συνελήφθησαν με την κατηγορία κατάχρησης σε γενετήσια πράξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

