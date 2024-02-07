Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για την νέα, τραγική υπόθεση βιασμού και μαστροπείας μίας ανήλικης κοπέλας στο Ρέθυμνο της Κρήτης, την οποία εξέδιδαν εδώ και δύο χρόνια, από την ηλικία των 12 ετών.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, Θεοδόση Πάνου, το κινητό του 14χρονου σήμερα κοριτσιού έχει αρχίσει και «μιλάει».

Από την άρση του απορρήτου προκύπτει ότι στην υπόθεση βιασμού, ασέλγειας και σεξουαλικής κακοποιήσης του παιδιού δεν είναι μπλεγμένοι μόνο οι 12 κατηγορούμενοι, για τους οποίους υπάρχει ήδη δικογραφία.

Φαίνεται ότι υπάρχει πλήθος μηνυμάτων και συνομιλιών με πολλούς ακόμα άνδρες που ζητούσαν ερωτικό ραντεβού με την 14χρονη κοπέλα.

Ο προφυλακισμένος 38χρονος πακιστανός της δικογραφίας κατηγορείται μόνο για βιασμό και όχι μαστροπεία άρα οι έρευνες της αστυνομίας για αυτό το κακούργημα στρέφονται σε άλλο ή άλλα πρόσωπα.

Εν τω μεταξύ, από την έρευνα της ΕΛΑΣ, η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη, και από τις καταθέσεις που έχουν πάρει αστυνομικοί από άτομα της οικογένειας, προκύπτει πως κανείς δεν γνώριζε τίποτα για την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη για δυο χρόνια η 14χρονη κοπέλα.

Μάλιστα ο αυτόχειρας πατέρας του κοριτσιού, σε σημείωμα που άφησε, ανέφερε: «Δεν μπορώ να αντέξω το βάρος , δεν ξέραμε τίποτα εγώ και η σύζυγός μου».

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση, καθώς αναμένεται οι υπόλοιποι 11 εκ των 12 αντρών που κατηγορούνται για ασέλγεια στη 14χρονη να περάσουν τη πόρτα των δικαστικών αρχών για να απολογηθούν.

