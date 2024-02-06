Εννέα καινοτόμες προτάσεις με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών που συνδέονται με την πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση των επιπτώσεων από τις φυσικές καταστροφές, συνέπεια της κλιματικής αλλαγής βρίσκονται στο επίκεντρο της αξιολόγησης της Επιτροπής που έχει συσταθεί από το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο σχετικού Διαγωνισμού.

Αναλυτικότερα, το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης» του ΕΚΠΑ, αναλογιζόμενο την τεράστια καταστροφή της χώρας μας από τις πρόσφατες πυρκαγιές και πλημμύρες, ως συνέπεια και της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τις σημαντικές προκλήσεις με περιβαλλοντικό, υγειονομικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο που αυτές επιφέρουν, ανέλαβε την πρωτοβουλία να συνεισφέρει στην προσπάθεια αντιμετώπισης των σημαντικών αυτών επιπτώσεων, συνδέοντας το πανεπιστήμιο με την κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, προσκάλεσε τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ, μεμονωμένους ερευνητές ή/και ερευνητικές ομάδες που αποτελούνται από τουλάχιστον ένα μέλος ΔΕΠ του ΕΚΠΑ, να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό για την ανάδειξη καινοτόμων λύσεων για την πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, όπως πχ. πυρκαγιές και πλημμύρες, ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής.

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι να ενθαρρύνει τους ερευνητές να εξετάσουν τις πρακτικές εφαρμογές των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων για την ανάπτυξη λύσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, να συνεισφέρει στην ανάδειξη και προβολή της εφαρμοσμένης έρευνας που έχει αντίκτυπο τόσο στην κοινωνία όσο και στην οικονομία.

Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων είναι ο Ευθύμιος Λέκκας, Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από τις εννέα προτάσεις που είναι υπό αξιολόγηση θα αναδειχθούν οι τρεις πρώτες, οι οποίες με την στήριξη της ElvalHalcor, του Ομίλου Βιοχάλκο, θα λάβουν χρηματικά βραβεία 10.000 ευρώ, 6.000 ευρώ και 4.000 ευρώ. Παράλληλα, όλες οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, θα έχουν αυτόματα τη δυνατότητα συμμετοχής στον επόμενο κύκλο Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης που προσφέρει το Κέντρο Αρχιμήδης, για τη διερεύνηση της δυνατότητας επιχειρηματικής ανάπτυξης και περαιτέρω αξιοποίησης των προτεινόμενων λύσεων.

Η εκδήλωση παρουσίασης και βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου μεταξύ 10.00-13.00 στο κτίριο "Κωστής Παλαμάς" του ΕΚΠΑ (Ακαδημίας και Σίνα) και είναι ανοιχτή σε όλη τη διδακτική και ερευνητική κοινότητα του ΕΚΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

