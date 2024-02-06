Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Καραμπόλα τριών ΙΧ αυτοκινήτων σημειώθηκε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα στο ύψος της Αργυρούπολης στην αριστερή λωρίδα.

Λόγω του τροχαίου το μποτιλιάρισμα αρχίζει από το ύψος της οδού Σοφίας Βέμπο προς το σημείο της σύγκρουσης.

Μεγάλα μποτιλιαρίσματα και σήμερα στους δρόμους του λεκανοπεδίου:

Συγκεκριμένα, προβλήματα υπάρχουν:

στη Λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά

στη Λεωφόρο Αθηνών

στην άνοδο Κηφισού

στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο

στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα

στην παραλιακή προς Πειραιά

