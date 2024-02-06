«Μαμά ό,τι άκουσες αυτό είναι» φέρεται να είπε η 14χρονη από τον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου στη μητέρα της μετά την αποκάλυψη του εφιάλτη που ζούσε όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., καθώς άγνωστοι την ωθούσαν στην πορνεία έναντι αμοιβής σε άντρες.

«“Μαμά, ό,τι άκουσες, αυτό είναι”, μου είπε. Δε θέλει να μου μιλήσει, δε θέλει να μου πει πολλά. Ντρέπεται το κοπέλι μου. “Ό,τι έμαθες από την Αστυνομία, μαμά”. “Θα το παλέψουμε, μην αγχώνεσαι, εγώ είμαι δίπλα σου. Εγώ είμαι η μάνα σου, εγώ είμαι και ο πατέρας σου”» είπε η μητέρα του κοριτσιού, μιλώντας στο Star.

Όλα ξεκίνησαν όταν στην ασφάλεια Ρεθύμνου έφτασε ανώνυμη καταγγελία η οποία έλεγε πως ένα 14χρονο κορίτσι εξωθείται στην πορνεία.

Οι αστυνομικοί αμέσως έπιασαν δουλειά και κατόπιν έρευνας διαπίστωσαν έκπληκτοι πως η ανώνυμη καταγγελία όχι μόνο ήταν αληθής, αλλά και πως η ανήλικη ζούσε ένα εφιάλτη στα χέρια τουλάχιστον 13 ανδρών.

Από την εξέταση της ανήλικης παρουσία παιδοψυχιάτρου διαπιστώθηκε ο βιασμός της και η τέλεση γενετήσιων πράξεων από τουλάχιστον 12 άνδρες. Αμέσως παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση της 14χρονης ενώ η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνου.

Μάλιστα, το κορίτσι στην κατάθεση του αναγνώρισε έναν από τους άνδρες ως βιαστή της - έναν 38χρονο υπήκοο Πακιστάν - ενω οι υπόλοιποι κατηγορούνται για τέλεση γενετήσιων πράξεων.

Ο βιαστής κατηγορείται και ως ο ανθρωπος που «κινούσε τα νήματα», δηλαδή ο προαγωγός αλλά ακόμη οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

Η αυτοκτονία του πατέρα της

Την περασμένη Πέμπτη και ενώ οι έρευνες των αρχών για την σεξουαλική εκμετάλλευση της 14χρονης ήταν σε εξέλιξη, ένα ακόμα περιστατικό από τον οικογενειακό κύκλο της απασχόλησε τις αρχές. Την εξαφάνιση του πατέρα της, για την οποία μάλιστα είχε εκδοθεί και missing alert. Τον 50χρονο άνδρα εντόπισαν μετά από τρεις ημέρες ερευνών συγγενικά του πρόσωπα μέσα στο αγροτικό του αυτοκίνητο νεκρό με το επικρατέστερο σενάριο κάνει λόγο για αυτοχειρία, χωρίς όμως να έχει αποκλειστεί τίποτε ακόμα.

Η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», σε συνέχεια του περιστατικού με την σεξουαλική κακοποίηση 15χρονου κοριτσιού κατ’ εξακολούθηση στο Ρέθυμνο Κρήτης, ενημερώνει για το ιστορικό της υπόθεσης:

Το καλοκαίρι του 2023 δεχτήκαμε στην «Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056», ανώνυμη αναφορά, από ευαισθητοποιημένους πολίτες για κατ’ εξακολούθηση σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση ανήλικης από την ευρύτερη ορεινή περιοχή στην ενδοχώρα του Ρεθύμνου, όπου φέρεται να εμπλέκονται ενήλικοι άνδρες, τόσο αλλοδαποί, όσο και ημεδαποί. Προχωρήσαμε, όπως σε κάθε ανάλογο περιστατικό στην άμεση ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών, και απευθυνθήκαμε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου.

Έγινε τηλεφωνική διασύνδεση του ατόμου που κάλεσε από την «Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056» με στελέχη από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου, καθώς το άτομο που κάλεσε επιθυμούσε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Έπειτα από την ενημέρωση και τη διασύνδεση αυτή, στο πλαίσιο της εμπιστοσύνης και της καλής συνεργασίας με τον Οργανισμό, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου, κίνησε άμεσα όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να εντοπισθεί η 15χρονη και κατόπιν εισαγγελικής εντολής διερευνήθηκαν διακριτικά οι συνθήκες διαβίωσης της.

Η κινητοποίηση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου για την εν λόγω υπόθεση της ανήλικης ήταν άμεση, καθώς αποτελεί σύνηθες φαινόμενο σε περιπτώσεις ανώνυμων αναφορών, να μην κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από όλες τις αρμόδιες Αρχές, να αρχειοθετούνται οι αναφορές και να μη διερευνάται η ισχύς τους, με αποτέλεσμα επικίνδυνοι άνθρωποι να μπορούν να δρουν εις βάρος των παιδιών, ανενόχλητοι.

