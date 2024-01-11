Το Ιράν επιβεβαίωσε ότι δυνάμεις του κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν

Το ιρανικό ναυτικό κατέλαβε ένα πετρελαιοφόρο στον Κόλπο του Ομάν, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η επιβεβαίωση ότι το Ιράν έχει καταλάβει ένα δεξαμενόπλοιο έρχεται μετά την αναφορά ότι στο πετρελαιοφόρο St Nikolas επιβιβάστηκαν ένοπλοι άνδρες το πρωί της Πέμπτης.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA δημοσίευσε μια σύντομη είδηση που επιβεβαίωσε την κατάληψη από το ναυτικό του Ιράν. Δεν ταυτοποίησε το σκάφος, αλλά είπε ότι η κατάσχεση έγινε μετά από δικαστική απόφαση.

Στο τάνκερ St Nikolas, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, το οποίο τον περασμένο χρόνο κατασχέθηκε από τις ΗΠΑ για μεταφορά ιρανικού πετρελαίου, επιβιβάσθηκαν ένοπλοι καθώς έπλεε ανοικτά της πόλης Σοχάρ του Ομάν, σύμφωνα με την βρετανική ασφαλιστική εταιρεία Ambrey και το σύστημα εντοπισμού AIS του πλοίου έκλεισε καθώς κατευθυνόταν προς το ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ-ε-Τζασκ.

Το σκάφος είναι επανδρωμένο με συνολικά 19 μέλη πλήρωμα, 18 υπηκόοι Φιλιππίνων και ένας Έλληνας, γεγονός που επιβεβαίωσε και το υπουργείο Ναυτιλίας, αναφέροντας ότι ο Έλληνας είναι ναυτολογημένος ως δόκιμος πλοίαρχος.

Μετά την σύλληψη του πλοίου πέρυσι, το Ιράν είχε προειδοποιήσει τις ΗΠΑ ότι η ενέργεια αυτή «δεν θα έμενε αναπάντητη».

«Το Ναυτικό του Στρατού του Ιράν ανακοίνωσε την σύλληψη αμερικανικού τάνκερ στον Κόλπο του Ομάν κατόπιν δικαστικής εντολής», μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα ανακοίνωση του ιρανικού στρατού.

Δεν είναι σαφής ο λόγος για τον οποίο τα ιρανικά μέσα χαρακτηρίζουν το πλοίο αμερικανικό τάνκερ.

Το πλοίο είχε κάποτε εμπλακεί σε μια διαμάχη με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατά την οποία κατασχέθηκαν ένα εκατομμύριο βαρέλια ιρανικού αργού πετρελαίου.

Σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφαλείας Ambrey το δεξαμενόπλοιο με σημαία Νήσων Μάρσαλ κατευθυνόταν προς το Μπαντάρ-ε-Τζασκ στο Ιράν όταν ανοιχτά του Ομάν επιβιβάστηκαν 4-5 ένοπλοι.

Η βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφαλείας Ambrey ανέφερε ότι στο δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Ομάν επιβιβάστηκαν 4-5 ένοπλοι ενώ στη συνέχεια το αυτόματο σύστημα αναγνώρισης του πλοίο AIS απενεργοποιήθηκε.

Σύμφωνα με την Empire Navigation, με την οποία επικοινώνησε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επαφή με το δεξαμενόπλοιο St. Nikolas χάθηκε περίπου στις 06:30 ώρα Αθήνας καθώς έπλεε στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν, κοντά στο Sohar. Το σκάφος είναι επανδρωμένο με συνολικά 19 μέλη πλήρωμα, 18 υπηκόοι Φιλιππίνων και ένας Έλληνας.

Το πλοίο είχε φορτώσει τις προηγούμενες ημέρες στη Βασόρα (Basrah) του Ιράκ φορτίο περίπου 145.000 τόνων αργού πετρελαίου με προορισμό την Aliaga (Τουρκία), μέσω της διώρυγας του Σουέζ.

Ο ναυλωτής του πλοίου είναι η Tupras.

Το 2023, το St Nikolas είχε συλληφθεί από τις ΗΠΑ κατά την διάρκεια επιχείρησης για την τήρηση των κυρώσεων κατά του Ιράν όταν έπλεε υπό την ονομασία Suez Rajan.

Τότε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανακοινώσει ότι το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης είχε επιχειρήσει να στείλει λαθραίο ιρανικό πετρέλαιο στην Κίνα, κατά παραβίασιν των αμερικανικών κυρώσεων.

Το πλοίο είχε φορτώσει 145.000 τόνους πετρελαίου στο λιμάνι της Βασόρας και κατευθυνόταν προς την Αλίαγα της Τουρκίας μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία Empire Navigation, η οποία δήλωσε ότι έχασε την επαφή με το πλοίο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα πως έλαβε την πληροφορία ότι στο πλοίο, το οποίο βρισκόταν περίπου 50 ναυτικά μίλια ανατολικά της ακτής του Ομάν, επιβιβάσθηκαν τέσσερις ή πέντε ένοπλοι.

Οι ένοπλοι φορούσαν μαύρες στολές στρατιωτικού τύπου και μαύρες μάσκες.

Σύμφωνα με το UKMTO, το πλοίο άλλαξε πορεία και κατευθύνεται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα, ενώ η επικοινωνία μαζί του έχει διακοπεί.

Το Suez Rajan μετέφερε πέρυσι περισσότερα από 980.000 βαρέλια λαθραίου ιρανικού αργού πετρελαίου όταν συνελήφθη και το πετρέλαιο κατασχέθηκε στο πλαίσιο αμερικανικής επιχείρησης για την επιβολή των κυρώσεων.

Επί δυόμιση μήνες δεν μπορούσε να ξεφορτώσει το ιρανικό πετρέλαιο εξαιτίας φόβων για επιβολή δευτερογενών κυρώσεων στα πλοία στα οποία αυτό θα μεταφορτωνόταν. Μετονομάσθηκε σε St Nikolas αφού ξεφόρτωσε το φορτίο του.

