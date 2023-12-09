Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του δράστη που ευθύνεται για τον σοβαρό τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού ο οποίος εξακολουθεί να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων, οι Αρχές επικεντρώνονται στα 40 άτομα από τους συνολικά 424 προσαχθέντες. Πρόκειται για άτομα που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ναρκωτικά, επεισόδια, σωματικές βλάβες αλλά και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Παράλληλα, επτά άτομα μεταξύ των οποίων και σεσεισμένα αρνήθηκαν μετά την προσαγωγή τους να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα, δείγμα DNA αλλά και δείγμα προκειμένου να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί αν υπάρχουν ίχνη πυρίτιδα που θα τους συνδέει με το πιστόλι που εκτόξευσε την ναυτική φωτοβολίδα προς τον 31χρονο αστυνομικό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι Αρχές θα προσπαθήσουν με τα δείγματα που έχουν στην κατοχή τους να συνδέσουν κάποια πρόσωπα με τα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στους χώρους του γηπέδου, όπως καμένα ρούχα που επιχείρησαν οι δράστες να κάψουν στις τουαλέτες του γηπέδου για να σβήσουν τα ίχνη τους, υπολείμματα από αυτοσχέδιους μηχανισμούς, φωτοβολίδες, κροτίδες και άλλα μεταλλικά αντικείμενα που έχουν σταλεί στη Διεύθυνση εγκληματικών ερευνών για ανάλυση.

Υπενθυμίζεται ότι από τους 424 προσαχθέντες αφέθηκαν νωρίτερα ελεύθεροι όλοι, χωρίς να υπάρξει καμία σύλληψη.

Στη διυπουτργική μετείχε και ο διευθυντής της αντιτρομοκρατικής, γεγονός που αποτυπώνει τις προεκτάσεις του θέματος, αλλά και τη σοβαρότητα με την οποία το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.