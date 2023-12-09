Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 29χρονος μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση στο Θέρμο

Τραγωδία, θρήνος στο Θέρμο. Έχασε τη μάχη για τη ζωή το παλικάρι που τραυματίστηκε σε τροχαίο το μεσημέρι σήμερα.

Το δυστύχημα συνέβη στην έξοδο του Θέρμου (με κατεύθυνση προς Αγία Σοφία) όπου η μηχανή μεγάλου κυβισμού του 29χρονου εκτράπηκε και προσέκρουσε σε τοιχίο. Σύμφωνα με πληροφορίες συνέβη γιατί προσπάθησε να αποφύγει ακινητοποιημένα προπορευόμενα οχήματα.

Ο νεαρός διακομίσθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Αγρινίου όπου δυστυχώς τις απογευματινές ώρες υπέκυψε στα τραύματα του.

Η είδηση συγκλονίζει την περιοχή του Θέρμου όπου τα θλιβερά μαντάτα με την οδύνη να είναι μεγάλη.

Πηγή: agrinionews.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.