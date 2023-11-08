Recommend Readers’ Choice Awards 2023: Διακρίση Ελλάδας σε βραβεία τουρισμού ΗΠΑ

Η αμερικανική αγορά εξακολουθεί σταθερά να «ψηφίζει» την Ελλάδα ως κορυφαίο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως.

Έτσι, μετά τα τέσσερα βραβεία που κέρδισε η χώρα μας πριν από λίγες ημέρες στα Travvy Awards (Καλύτερος Προορισμός στην Ευρώπη και την Μεσόγειο, Καλύτερος Προορισμός Κρουαζιέρας στην Ευρώπη, 2ος Καλύτερος Οργανισμός Τουρισμού στην Ευρώπη ο ΕΟΤ), τη βράβευσή της στα GT Leisure Lifestyle Awards τον προηγούμενο Ιούνιο και την πρώτη θέση της στα βραβεία The Trazees τον Αύγουστο, απέσπασε δύο πολύ σημαντικές διακρίσεις και στα φετινά Readers' Choice Awards του κορυφαίου αμερικανικού ταξιδιωτικού περιοδικού «Recommend».

Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε ως ο 2ος (Ασημένιος) Καλύτερος Τουριστικός Προορισμός της Ευρώπης (Best Overall Destination - Europe) και 3ος (Χάλκινος) Καλύτερος Γαστρονομικός Προορισμός Διεθνώς (Best Destination Culinary - International).

Στην πρώτη κατηγορία, την κορυφαία θέση κέρδισε η Ιταλία και την 3η η Ισπανία, με τις δύο αυτές χώρες να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις, αντίστοιχα, και στη δεύτερη κατηγορία.

Τα Readers' Choice Awards του «Recommend» απονέμονται κάθε χρόνο σε χώρες και ταξιδιωτικούς/τουριστικούς φορείς και επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο που έχουν εδραιωθεί στον χώρο της αριστείας, προσελκύοντας το ισχυρό ενδιαφέρον της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας.

Τα αποτελέσματα προκύπτουν μετά από σχετική ψηφοφορία μεταξύ των αναγνωστών του περιοδικού, που καταγράφουν τις προτιμήσεις τους σε συνολικά 12 κατηγορίες, όπως καλύτερος προορισμός, ξενοδοχεία και resorts, τουριστικοί πράκτορες, εταιρείες κρουαζιέρας, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, αεροπορικές εταιρείες κ.ά.

Τα ελληνικά βραβεία παρέλαβε ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Βόρειας Αμερικής, Κωνσταντίνος Χαροκόπος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.