Στην αίθουσα της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες, και υπό τους ήχους του ύμνου της Ευρώπης, πραγματοποιήθηκε, χθες, η επίσημη βράβευση των νικητών του Βραβείου του Ευρωπαίου Πολίτη 2023.

Από την Ελλάδα, το βραβείο απονεμήθηκε στον 21χρονο Ανδρέα Αλικανιώτη, ο οποίος παρέλαβε επισήμως το βραβείο, εκπροσωπώντας τους "Ήρωες των Τεμπών" και την "πρωτοβουλία Ref Checkpoint", η οποία υποδέχεται πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο για παροχή υγειονομικών συμβουλών και τεστ.

Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε έργα που διοργανώνονται από άτομα ή οργανώσεις που ενθαρρύνουν την αμοιβαία κατανόηση και την στενότερη σύγκλιση μεταξύ ανθρώπων στην ΕΕ, τη διασυνοριακή συνεργασία που οικοδομεί ισχυρότερο ευρωπαϊκό πνεύμα και τις αξίες της ΕΕ και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Ο Ανδρέας Αλικανιώτης, από το Βύρωνα και την Ηλεία, ταξίδεψε στις Βρυξέλλες και εκπροσώπησε όλη την ηρωική ομάδα, που συγκίνησε την Ελλάδα, σώζοντας δεκάδες ζωές μέσα από το μοιραίο τρένο, μετά τη σύγκρουση στα Τέμπη. Ο Ανδρέας Αλικανιώτης κατάφερε μαζί με τον Άγγελο Τσιαμούρα από την Ιεράπετρα της Κρήτης, τον Μιχάλη Κλάψη από τους Λειψούς, φοιτητές, και τον κ. Γιώργο, μαραγκό στο Άγιο Όρος, μέσα σε συνθήκες ανείπωτης καταστροφής να σώσουν συνεπιβάτες τους, με κίνδυνο της ζωής τους και αυταπάρνηση.

Για το 2023 επιλέχθηκαν και τιμήθηκαν 38 συνολικά δραστηριότητες από τα 27 κράτη μέλη (δύο από την Ελλάδα), ενώ συνολικά στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετείχαν 216 έργα, που αφορούσαν διάφορα θέματα, όπως η δημιουργία ενός πάρκου με γλυπτά για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχολικό χώρο, η δημιουργία ενός βιβλίου με τραγούδια της ΕΕ, μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης που δημιουργήθηκε από μια ομάδα εθελοντών οι οποίοι βοηθούν τους συμπολίτες τους που επλήγησαν από καταστροφικές πλημμύρες, και πολλά άλλα.

Τον φοιτητή της σχολής Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού, στη Μηχανιώνα, Ανδρέα Αλικανιώτη, συνόδευσε στην αίθουσα της ολομέλειας η ευρωβουλευτής του ΕΛΚ, Μαρία Σπυράκη, η οποία και πρότεινε τους "Ήρωες των Τεμπών", για το βραβείο.

Η κυρία Σπυράκη συνεχάρη τον Ανδρέα Αλικανιώτη, τονίζοντας ότι «η γενναιότητα και η ευαισθησία των Ηρώων των Τεμπών ανέδειξαν την αλληλεγγύη με κίνδυνο της ζωής τους, αποτελώντας φωτεινό παράδειγμα για όλους μας».

Στη συνομιλία που είχε μαζί του, είπε χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια Ανδρέα! Να σε χαίρονται οι γονείς σου. Τίμησες την Ελλάδα και τις ευρωπαϊκές αξίες. Ήταν χρέος μου να σε προτείνω για το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη».

Μετά την εκδήλωση η κυρία Σπυράκη ξενάγησε τον Ανδρέα Αλικανιώτη, στο Ευρωκοινοβούλιο και «είχε μαζί του μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στο γραφείο της και θαύμασε το ήθος και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του και άκουσε τα όνειρα του νεαρού φοιτητή της Σχολής Εμπορικού Ναυτικού της Μηχανιώνας που θέλει να εργαστεί στη ναυτιλία και του ευχήθηκε υγεία και δύναμη για να πραγματοποιήσει τα όνειρα του».

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας, μεμονωμένοι πολίτες, ομάδες, ενώσεις ή οργανώσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή με το έργο τους ή να προτείνουν προς βράβευση κάποιο άλλο έργο. Οι βουλευτές του ΕΚ μπορούν επίσης να προτείνουν έργο προς βράβευση.



