Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, στην Καστέλλα του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων.

Όπως δείχνει και το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το eviathema.gr λιγο μετά τις 20:00, ότι είχε τελειώσει ο αρχιερατικός εσπερινός στην εκκλησία του χωριού, σε κατάστημα εστίασης ακριβώς δίπλα, άναψαν τα αίματα για άγνωστο λόγο.

Συγκεκριμένα θαμώνες του καταστήματος πιάστηκαν στα χέρια, βγάζοντας ακόμη και μαχαίρια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο το οποίο οδηγήθηκε στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών για τις πρώτες βοήθειες.

Για πάνω από μια ώρα το επεισόδιο βρισκόταν σε εξέλιξη ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του ΑΤ Διρφύων Μεσσαπίων και της Ασφάλειας Χαλκίδας, όπου προχώρησαν σε προσαγωγές των εμπλεκομένων.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο:

