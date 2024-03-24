Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, όπου βραβεύτηκε για την προσφορά του στο ΕΚΑΒ, ενώ έλαβε ως δώρο και μία εικόνα του Αγίου Δαμιανού που έχει οριστεί ως προστάτης Άγιος του ΕΚΑΒ.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ως υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων είχα δεχθεί το αίτημα αρχικώς από τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια και στη συνέχεια από τον υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη να εγκρίνω ένα πρόγραμμα που ζητούσε το ΕΚΑΒ, για εκπαίδευση των εργαζομένων του στις διασώσεις με ελικόπτερο. Το πρόγραμμα το ενέκρινα, ως αρμόδιος για το ΕΣΠΑ τότε υπουργός και τα έφερε έτσι ο καλός Θεός, που το ολοκλήρωσα τελικά ως υπουργός Υγείας μόλις τον προηγούμενο μήνα. Σήμερα η Ομοσπονδία των Εργαζομένων του ΕΚΑΒ με κάλεσε στη Θεσσαλονίκη, για να με βραβεύσουν για την προσφορά μου στο ΕΚΑΒ. Παράλληλα σήμερα ανακοινώθηκε επισήμως από τον Παναγιώτατο Θεσσαλονίκης Φιλόθεο η απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπου όρισαν τον Άγιο Δαμιανό ως προστάτη Άγιο του ΕΚΑΒ. Μας Τίμησε με την παρουσία και την ευλογία του και ο Σεβασμιώτατος Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβας και ως εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου ο πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Αλεξανδράκης. Ευχαριστώ τους Αρχιερείς μας και διότι με τίμησαν με την Ευλογία και την παρουσία τους αλλά και διότι μου χάρισαν μια όμορφη εικόνα του Αγίου Δαμιανού. Ανήμερα Κυριακή της Ορθοδοξίας ένα τέτοιο δώρο αποκτά μεγαλύτερη Αξία για μένα.

Ήταν μία πολύ συγκινητική εκδήλωση με εργαζόμενους του ΕΚΑΒ από ολόκληρη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ όλους για τα καλά τους λόγια και την αγάπη τους».

Πηγή: skai.gr

