Υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά νεαρής γυναίκας προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία του Πύργου.

Αποκλειστικές πληροφορίες της εφ. «Πατρίς» αναφέρουν πως φερόμενος ως δράστης είναι ένας άνδρας, ο οποίος συνελήφθη χθες, μετά από καταγγελία της 23χρονης συντρόφου του, σύμφωνα με την οποία ο συλληφθείς τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας με τη χρήση σωματικής βίας την εξανάγκασε σε ανοχή γενετήσιας πράξης.

Ο φερόμενος ως δράστης, σύμφωνα πάντα με την καταγγέλλουσα, τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, ασκώντας σεξουαλική βία σε βάρος της, και ενώ την βιντεοσκοπούσε, την απείλησε ότι εάν δεν συνεχίσει να υπακούει στις «αρρωστημένες διαθέσεις» του, θα στείλει το σχετικό βίντεο σε στενό συγγενικό της πρόσωπο, αλλά και σε ένα φίλο του, τα στοιχεία του οποίου είναι γνωστά στις αρχές που διερευνούν προανακριτικά την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ύποπτος φέρεται να απέστειλε τελικά το εν λόγω βίντεο στο οποίο απεικονίζονται οι καταγγελλόμενες πράξεις, και παρότι λίγη ώρα αργότερα ακύρωσε την αποστολή του, το υλικό βρίσκεται στη διάθεση των αστυνομικών αρχών, καθώς το κινητό του τηλέφωνο έχει κατασχεθεί, ενώ έχει ζητηθεί και η κατάσχεση των κινητών, στα οποία ο φερόμενος ως δράστης απέστειλε το βίντεο. Η 23χρονη προσήλθε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, έχοντας εμφανή σημάδια κακοποίησης στα χέρια αλλά και σε άλλα σημεία του σώματός της και κατήγγειλε το παραπάνω περιστατικό στους αξιωματικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου.

Ο σύντροφος της νεαρής, τον οποίο αφορά το διερευνώμενο συμβάν, συνελήφθη άμεσα από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας, οι οποίοι παράλληλα με συντονισμένες ενέργειες παρήγγειλαν την εξέταση της κοπέλας αλλά και τη διενέργεια ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να εξακριβωθούν οι κακώσεις που έχει υποστεί.

Μάλιστα, η κοπέλα μετέβη χθες το απόγευμα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, όπου μεταξύ άλλων θα διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ευρήματα που συνηγορούν για βιασμό, ενώ τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται να συμπεριληφθούν στη σχηματισθείσα δικογραφία. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πύργου ερευνούν και μια απόπειρα βιασμού που σύμφωνα με την κατάθεση της 23χρονης, ο σύντροφός της φέρεται να είχε τελέσει σε βάρος της, πριν από μερικούς μήνες.

Πιο συγκεκριμένα, ο νεαρός στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2023, μετά από την άρνησή της να συνευρεθεί μαζί του ερωτικά, την κακοποίησε, προκαλώντας της σοβαρό τραύμα στο πόδι. Η κοπέλα μετέβη για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείο του Πύργου, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις.

Μάλιστα, στο πλαίσιο των προανακριτικών ενεργειών, οι αστυνομικοί έλαβαν και τα έγγραφα που αποδεικνύουν πράγματι ότι η κοπέλα προσήλθε ούσα τραυματισμένη στο νοσοκομείο την συγκεκριμένη ημέρα, ωστόσο να σημειωθεί ότι η ίδια δεν ανέφερε στους γιατρούς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε. Επίσης, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την σοβαρή υπόθεση, εξετάζουν με μεγάλη προσοχή την εμπλοκή του συλληφθέντα σε παλιότερο περιστατικό κακοποίησης σε βάρος πρώην συντρόφου του.

Ο νεαρός που κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το πρωί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, η οποία αφορά τα κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα της απόπειρας βιασμού και του τετελεσμένου βιασμού με απειλή.

