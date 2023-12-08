Την πόρτα του ανακριτή Πειραιά αναμένεται να περάσει στις 11:00 ο 71χρονος καθ ομολογία δολοφόνος της 43χρονης γυναίκας από τη Σαλαμίνα.

Την ίδια στιγμή, νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με τον 71χρονο που με δυο σφαίρες αφαίρεσε τη ζωή της 43χρονης μητέρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 71χρονος δράστης είχε καταγγελθεί το 2013 για ενδοοικογενειακή βία από την τότε σύντροφό του.

Η καταγγελία αυτή οδηγήθηκε στις δικαστικές αίθουσες το 2019 όπου ο δράστης δεν εμφανίστηκε ποτέ και καταδικάστηκε σε 1,5 χρόνο φυλάκιση.

Ο 71χρονος ωστόσο πέρα από τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, φέρεται να έχει αλλάξει και το ονοματεπώνυμο του με νέα ταυτότητα που εκδόθηκε καθώς είχε δηλώσει απώλεια της προηγούμενης.

Αυτό σύμφωνα με τις Αρχές είχε ως αποτέλεσμα ο δράστης να έχει δυο ταυτότητες στην κατοχή του η μια εκ των οποίων να δείχνει πως έχει καθαρό ποινικό μητρώο.

Σήμερα η κηδεία της 43χρονης

Η τελευταία πράξη του δράματος θα γραφτεί στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου στη Σαλαμίνα, όπου θα γίνει η κηδεία της αδικοχαμένης Γεωργίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.