Επίδομα θέρμανσης: Τελευταία ημέρα για τις αιτήσεις – Πότε αναμένεται να γίνουν οι πληρωμές

Λήγει σήμερα Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης με τους δικαιούχους να ξεπερνούν τις 950.000 και την πρώτη δόση της ενίσχυσης να έχει προγραμματιστεί να δοθεί έως τις 22 Δεκεμβρίου.

Η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης, που φέτος κυμαίνεται από 100 έως και 1.000 ευρώ, πρόκειται να καταβληθεί στις 22 Δεκεμβρίου.

Οι δικαιούχοι για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να συνδεθούν με τους προσωπικούς TAXISnet κωδικούς, ενώ όσοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, θα ταυτοποιούνται εναλλακτικά δίνοντας Α.Φ.Μ. και αριθμό ειδοποίησης κάποιας από τις Πράξεις Προσδιορισμού Φόρου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων των τελευταίων πέντε ετών.

Ειδικά, οι διαχειριστές των πολυκατοικιών πρέπει να κινηθούν ταχύτατα και να σπεύσουν να δηλώσουν στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ μια σειρά από στοιχεία για να λάβουν οι ένοικοι το επίδομα θέρμανσης.

Συγκεκριμένα, πρέπει να καταχωρήσουν:

τον ΑΦΜ του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας,

τον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει,

τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία,

τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης και

το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα η πληρωμή του επιδόματος θα γίνει σε τρείς φάσεις ως εξής:

Έως τις 22 Δεκεμβρίου για την προκαταβολή και το σύνολο των αγορών, που θα τιμολογήθηκαν έως τις 30 Νοεμβρίου 2023, εφόσον αυτές αντιστοιχούν σε επίδομα που υπερβαίνει το ποσό της προκαταβολής και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 8η Δεκεμβρίου 2023.

Έως τις 29 Φεβρουαρίου για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2024 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Φεβρουαρίου 2024.

Έως τις 30 Απριλίου για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2024 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου 2024.

Ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, θα καταχωρούνται έως την 15η Ιουλίου 2024 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1/10/2023 έως 31/03/2024 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 30η Ιουνίου 2024 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 31η Ιουλίου 2024.

Η καταβολή των παραπάνω δόσεων πραγματοποιείται μετά την αφαίρεση της καταβληθείσας προκαταβολής.

