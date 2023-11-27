Κως: 16χρονη κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση από τον πατριό της

Στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου της Κω φιλοξενείται κατόπιν προφορικής εντολής της αρμόδιας Εισαγγελέως, 16χρονη η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης τον 47χρονο πατριό της.

Η 16χρονη, όπως αναφέρει το kosnews24.gr κατήγγειλε την κακοποίηση της στις Αστυνομικές Αρχές το βράδυ της 21ης Νοεμβρίου, αναφέροντας ότι επί δύο χρόνια ζούσε τον εφιάλτη στα χέρια του πατριού της.

Όπως είπε, ο πατριός της, την βίαζε από τα 14 και η ίδια φοβόταν να μιλήσει. «Υπέφερα για δύο χρόνια» είπε μεταξύ άλλων η ανήλικη. Ο άντρας που κατηγορεί συνελήφθη, με την υπόθεση να περνάει στα χέρια της δικαιοσύνης.

Ο 47χρονος συνελήφθη.

