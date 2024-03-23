Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο της Ερμούπολης και συγκεκριμένα, σε τριώροφο κτίριο δίπλα στο Θέατρο Απόλλων.

Στο σημείο σήμανε αμέσως συναγερμός. Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα της οδού Κοραή. Μέσα στο διαμέρισμα βρισκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα ηλικίας 88 ετών, την οποία απεγκλώβισαν ένας Πυροσβέστης, ένας αστυνομικός και ένας πολίτης. Οι τρεις τους με ιδιαίτερη δύσκολη και ηρωισμό κατάφεραν να βγάλουν εκτός του σπιτιού τηην γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα καθώς εισέπνευσε αρκετό καπνό ..

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Πηγή: cyclades24

Πηγή: skai.gr

