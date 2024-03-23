Eurojackpot: Από τη Λαμία ο πρώτος Έλληνας εκατομμυριούχος

Ένας τυχερός παίκτης από τη Λαμία ήταν ανάμεσα στους τρεις νικητές της δεύτερης κατηγορίας του Eurojackpot, που έγιναν εκατομμυριούχοι στη χθεσινή κλήρωση.

Τόσο ο Έλληνας παίκτης, όσο και οι άλλοι δύο τυχεροί στη Γερμανία και τη Φιλανδία, κέρδισαν από 986.995,20 ευρώ ο καθένας, έχοντας κάνει πέντε σωστές επιλογές στο πρώτο πεδίο αριθμών (από το 1 έως το 50) και έναν σωστό αριθμό στο δεύτερο πεδίο (από το 1 έως το 12) της νικηφόρας στήλης.

Πρόκειται για τον πρώτο εκατομμυριούχο που αναδεικνύεται στη χώρα μας από το δημοφιλές ευρωπαϊκό παιχνίδι, το οποίο έκανε πρεμιέρα μόλις πριν από δύο εβδομάδες και διατίθεται αποκλειστικά στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Όσο για το τυχερό δελτίο, περιείχε δύο στήλες και κατατέθηκε σε κατάστημα ΟΠΑΠ στη Λαμία και συγκεκριμένα στο πρακτορείο "Ντούβας Ευάγγελος - Κούτρας Γεώργιος ΟΕ".

