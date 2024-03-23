Στο πλαίσιο του αυτοφώρου, συνελήφθη στον Πειραιά, το πρωί της περασμένης Πέμπτης, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ραφήνας - Πικερμίου της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 30χρονος Ρουμάνος, κατηγορούμενος για εκδικητική πορνογραφία κατ' εξακολούθηση, βιασμό, απειλή, εξύβριση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο αλλοδαπός, κατείχε φωτογραφίες με προσωπικές στιγμές του με 44χρονη, τις οποίες είχε αναρτήσει σε κλειστές ομάδες πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Όταν η γυναίκα του ζήτησε να αφαιρέσει το υλικό, ο 30χρονος άρχισε να την απειλεί και να την εξυβρίζει, ενώ παράλληλα διατηρούσε τις φωτογραφίες στην πλατφόρμα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ραφήνας - Πικερμίου ταυτοποίησαν τον κατηγορούμενο ως χρήστη του προφίλ που αναρτούσε τις φωτογραφίες και σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν: Σιδερογροθιά, πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος, αναδιπλούμενος σουγιάς, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 1 γραμμαρίου, το χρηματικό ποσό των 1.570 ευρώ και ένας φορητός υπολογιστής, τον οποίο χρησιμοποιούσε για την ανάρτηση του συγκεκριμένου υλικού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

