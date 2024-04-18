Με επιδέξιο και εντυπωσιακό τρόπο «μπούκαρε» ένας διαρρήκτης σε πρατήριο υγρών καυσίμων τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στον Πύργο.

Το ποσό που αφαίρεσε ήταν μικρό, αφού ουσιαστικά βρήκε τα “ψιλά” της επιχείρησης και η ζημιά που προκάλεσε περιορισμένη.

Ωστόσο ο δράστης κατάφερε να εντυπωσιάσει τόσο τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης όσο και τους αστυνομικούς, με τον τρόπο που κατάφερε να παραβιάσει την πόρτα της επιχείρησης.

Ο δράστης έφτασε στο πρατήριο του Διονύση Κωτσάκη στην οδό Αλφειού λίγο πριν τα μεσάνυχτα, με ένα κλουβάκι βαν που είχε κλέψει από άλλη γειτονική επιχείρηση. Πλησίασε προσεκτικά σταμάτησε ελάχιστα εκατοστά από την πόρτα και στη συνέχεια πάντα οδηγώντας το βαν, με ένα αριστοτεχνικό χτύπημα, χωρίς να σπάσει το τζάμι της πόρτας την “γκρέμισε”. Έπειτα βγήκε από το βαν, μπήκε στο χώρο του καταστήματος του πρατηρίου και άρχισε να ψάχνει για χρήματα. Ένα κλειδωμένο συρτάρι τον καθυστέρησε και βγήκε ξανά στο όχημα ψάχνοντας για κατσαβίδι. Βρήκε ένα και επέστρεψε για να παραβιάσει το συρτάρι. Τελικά βρήκε ένα μικρό χρηματικό ποσό, έκλεισε την πόρτα για να μη φαίνεται άμεσα παραβιασμένος ο χώρος και έφυγε.

Καθόλη τη διάρκεια της παραμονής του στο χώρο, φορά μπουφάν με κουκούλα, που τραβά ακόμα περισσότερο για να μην καταγράψουν οι κάμερες ασφαλείας το πρόσωπό του.

Η διάρρηξη έγινε αντιληπτή το πρωί της Πέμπτης όταν έφτασε ο γιος του ιδιοκτήτη και ο εργαζόμενος της επιχείρησης, για να ξεκινήσουν τη δουλειά τους…

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος δράστης φέρεται να διέρρηξε και άλλη επιχείρηση σε κοντινή απόσταση.

Ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου υγρών καυσίμων υπέβαλε μήνυση και πλέον οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου, ερευνούν για τον εντοπισμό υπόπτου…

