kataggelies@skai.gr: Μετά τον Ιούλιο ραντεβού σε γαστρεντερολόγο σε όλα τα νοσοκομεία της Αττικής

Μετά τον Ιούλιο υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού σε γαστρεντερολόγο σε όλα τα νοσοκομεία της Αττικής, σύμφωνα με αναφορά πολίτη στις kataggelies@skai.gr.

Το θέμα τέθηκε στην πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη που μίλησε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, η οποία επιβεβαίωσε το γεγονός, τονίζοντας ότι υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού στα εξωτερικά ιατρεία αλλά και στις κλινικές των νοσοκομείων.

«Η λύση είναι κάθε τμήμα που έχει ελλείψεις, να προχωρήσει σε προσλήψεις», είπε και πρόσθεσε ότι κάθε γαστρεντερολογικό τμήμα έχει συγκεκριμένο αριθμό ασθενών που εξυπηρετεί, ο οποίος δεν επαρκεί.

